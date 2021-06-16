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Наиболее значимые из них произошли в Самаре и Красноармейском районе.
За прошедшие сутки спасатели 11 раз привлекались для тушения пожаров в регионе
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За прошедшие сутки спасатели 11 раз привлекались для тушения пожаров в регионе

16 июня 2021 16:16
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Наиболее значимые из них произошли в Самаре и Красноармейском районе.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 11 раз привлекались для тушения пожаров, 4 пожара зарегистрировано в жилом секторе, наиболее значимые из них произошли в Самаре и Красноармейском районе.

15 июня поступило сообщение о пожаре на ул. Черемшанская, д. 123 в Самаре. В квартире горели домашние вещи. Пожару был присвоен повышенная ранг «1-БИС», из жилого дома было эвакуировано 12 человек. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации привлекались 28 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы элекетропроводки.

Другой пожар произошел вечером в Красноармейском районе.

15 июня вечером поступило сообщение о пожаре в селе Красноармейское. Горел гараж. Пожар был ликвидирован на площади 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации привлекались 9 челеловек личного состава и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

Пожары от электротехнических причин возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.

Помните, что соблюдение несложных правил позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии!

В случае пожара обязательно сообщите о возгорании в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или «01».

Теги: пожар спасатели

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