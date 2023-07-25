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За долг по налогам у предпринимателя в Самаре арестовали люксовый автомобиль

25 июля 2023 11:28
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За долг по налогам у предпринимателя в Самаре арестовали люксовый автомобиль

Судебные приставы г. Самары арестовали у организации, оказывающей услуги в области промышленного производства, автомобиль марки «Infiniti». Её долг перед налоговой составляет почти 630 тысяч рублей.

В отношении самарской организации в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре были возбуждены исполнительные производства о взыскании с фирмы налогов в размере почти 630 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем должник-организация была предупреждена, что если в ближайшее время долг по налогам не будет погашен, то сотрудниками Службы будут приняты меры принудительного характера. Однако предупреждения и неоднократные требования о необходимости исполнения финансовых обязательств не послужили для владельцев фирмы поводом рассчитаться с долгами.

Судебным приставом-исполнителем с целью проверки имущественного положения должника в регистрирующие органы были направлены запросы и установлено, что организации принадлежит автомобиль марки «Infiniti». Судебные приставы из Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску установили местонахождение автотранспортного средства. По месту нахождения автомобиля был совершен выезд. Сотрудником Службы составлен акт описи и ареста люксовой иномарки.

Теперь у руководства фирмы есть 10 дней на погашение задолженности по налогам. В случае если долг не будет оплачен, то арестованный транспорт оценят и передадут для дальнейшей реализации на торгах. Вырученные денежные средства перечислят в счет погашения задолженности.

Теги: Судебные приставы

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