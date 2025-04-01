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Втайне от мужа самарчанка стала наркокурьером

1 апреля 2025 10:25
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Втайне от мужа самарчанка стала наркокурьером

В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местной жительницы 1978 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного ч.2,3 ст. 234 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что летом прошлого года женщина, работая оператором контактного центра в одной из пиццерий областного центра, из-за тяжелого материального положения, решила найти подработку. Как рассказала жительница Самары следователю, супруг не мог найти постоянную работу, ухаживал за больной матерью и несовершеннолетней дочерью. Втайне от семьи она откликнулась на объявление о высокооплачиваемой работе, суть которой состояла в получении, фасовке и распространении запрещенных веществ через тайники - закладки.

Полицейские установили, что получателем почтовых посылок от «работодателя» подозреваемая оформила своего супруга, не ставя его в известность о содержимом.  Со слов женщины, после того, как муж засыпал, она расфасовывала капсулы на мелкие партии и помещала их в шары из пластилина. Утром, по дороге на основную работу, делала закладки, фотографировала и отправляла куратору.

Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области в сентябре 2024 года.

При задержании женщины из ее рюкзака полицейские изъяли смартфон с фотографиями «закладок» и шар из пластилина.  Кроме того, из квартиры задержанной полицейские конфисковали 100 ампул с жидкостью, а также приспособления и материалы для фасовки.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, согласно результатам которого женщина незаконно сбывала сильнодействующее вещество -  прегабалин, общей массой около 133 граммов.

Жительнице Самары предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов преступления, предусмотренного ст.234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». На время предварительного расследования судом по ходатайству следствия женщине избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело, возбужденное в отношении «работодателя», из-за которого суд может наказать женщину штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет, выделены в отдельное производство.

Теги: Стоп Наркотик

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