Встречное столкновение двух грузовиков в Ставропольском районе: есть пострадавший

162

16 декабря в 13 часов 15 минут диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 942 километре трассы М-5 Урал.

По прибытии было установлено, что произошло встречное столкновение двух транспортных средств: грузового автомобиля Ford и грузового автомобиля ГАЗель.

В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели собрали информацию, отключили аккумуляторные батареи, деблокировали пострадавшего и переместили его в автомобиль скорой медицинской помощи.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"