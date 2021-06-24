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"Предварительно, три члена экипажа - военнослужащие - погибли."
Вертолет Росгвардии потерпел крушение в Ленинградской области
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Вертолет Росгвардии потерпел крушение в Ленинградской области

24 июня 2021 22:35
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"Предварительно, три члена экипажа - военнослужащие - погибли."

Вертолет Ми-8, который принадлежит Росгвардии, потерпел крушение в Ленинградской области. По предварительным данным, погибли трое военных, рассказали ТАСС в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"В результате авиационного происшествия [вертолет] упал в Ленинградской области. Предварительно, три члена экипажа - военнослужащие - погибли", - сказали в пресс-службе.

Вертолет был без вооружения и совершал учебно-тренировочный полет.

Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении вертолета на территории региона, местные жители не пострадали. 

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что после падения вертолета Ми-8 начался пожар. 

"В данный момент пожар потушен", - сказал собеседник агентства.

 

Фото:   Антон Новодережкин/ТАСС

 

 

 

Теги: вертолет крушение

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