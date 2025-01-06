Вандалы разбили автобусную остановку у парка Гагарина в Самаре

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Жители Самары сообщили о новом случае вандализма на автобусных остановках в Самаре. На этот раз пострадала остановка у парка Гагарина, расположенная со стороны улицы Советской Армии. Неизвестные разбили стеклянные витрины.

Ситуацией уже заинтересовались в полиции. По информации ГУ МВД по Самарской области, сотрудники отдела полиции по Промышленному району ищут очевидцев, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, пишет Самара-КП.

«Если у вас есть информация о данном событии, обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102», — поделились в региональном ГУ МВД.