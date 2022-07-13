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В Жигулевске сотрудники Росгвардии помогли водителю, которому стало плохо за рулем

13 июля 2022 12:16
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В Жигулевске сотрудники Росгвардии помогли водителю, которому стало плохо за рулем

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Жигулевск, обратил внимание на стоявший у обочины автомобиль. По внешнему виду мужчины за рулем иномарки стражи правопорядка поняли, что он чувствует себя плохо. Патрульные остановились, чтобы узнать, чем они могут помочь автомобилисту.

Житель Жигулевска объяснил, что чувствует сильное недомогание и не может найти дорогу домой. Быстро сориентировавшись в ситуации, росгвардейцы связались с родственниками водителя. Уточнив адрес его проживания, экипаж вневедомственной охраны сопроводил автомобилиста до дома и передал его близким.

Родственники водителя выразили слова огромной благодарности сотрудникам Росгвардии, которые не остались в стороне от чужой беды и помогли человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию.

Теги: Росгвардия

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