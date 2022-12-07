В Жигулевске ищут водителя, который сбил женщину и уехал

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Женщина в Жигулевске чудом осталась жива и даже избежала госпитализации после наезда на нее на полной скорости автомобиля.

Судя по опубликованному в сети «ВКонтакте» видео, водитель даже не притормозил, сбив пожилую женщину на «зебре», и скрылся с места ДТП.

В настоящее время его ищут.

Информацию о ЧП органы опубликовали сегодня, тогда как само происшествие случилось еще 23 ноября в 19.16.

Известно, что это был ВАЗ-2110 синего цвета. ДТП произошло у дома по ул. Комсомольская, 60 в Жигулевске, пишет Обозрение.

На съемке с камер видно, что автомобиль задевает и отбрасывает женщину в белом в тот момент, когда она уже почти дошла до середины дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Причем за секунду до этого по «зебре» прошел другой человек.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают не только водителя, но и очевидцев происшествия.

Всех обладающих информацией об обстоятельствах ДТП просят сообщить в ближайший отдел полиции, по телефону 8(84862)23-674 или 102.

Дама была травмирована, но смогла самостоятельно добраться до лечебного учреждения. После обследования ей было рекомендовано амбулаторное лечение.

В ГИБДД напоминают, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрено лишение прав на срок до 15 суток.