В Жигулевске инвалида обманули на 2 000 000 рублей мошенники 

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Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.

В Жигулевске инвалиду третьей группы через сеть Интернет поступило заманчивое предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет - платформ.

Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевший взял кредит и перевел аферистам около 2 000 000р. после чего неизвестные перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: freepik.com