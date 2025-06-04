В Жигулевске экипаж Росгвардии задержал подозреваемого в краже из аптеки

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Подозреваемого в краже дорогостоящего медицинского прибора задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Жигулевске.

В вечернее время стражи правопорядка получили ориентировку на злоумышленника, который за несколько часов до этого совершил хищение в аптеке, расположенной на улице Мира. Добычей вора стал тонометр стоимостью более 13,5 тысяч рублей. Росгвардейцы приступили к поиску преступника, отрабатывая прилегающие улицы.

Некоторое время спустя в нескольких кварталах от места происшествия патрульные заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1978 года рождения. Он признался в совершении хищения.

Стражи правопорядка передали задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».