В Волжском районе водитель обманул работодателя на 573 тысячи рублей

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В конце 2023 года в полицию за помощью обратился 35-летний директор одной из фирм, занимающихся комплектующими для автомобилей, который пояснил, что водитель организации не доставил груз на склад в Московскую область и не выходит на связь.

В ходе опроса заявитель пояснил сотрудникам полиции: когда возникла необходимость доставки груза, он разместил объявление о найме водителя в сети Интернет, на которое откликнулся житель Самары, владеющий грузовым автомобилем ГАЗель. Трудовой договор предприниматель с наемным работником заключать не стал, ограничился проверкой паспорта гражданина РФ.

Уже в первую поездку груз был доставлен не в полном объеме, но, несмотря на это, заявитель доверил водителю получить для доставки в Московскую область со склада в п.г.т. Петра-Дубрава товары на общую сумму свыше 573 тысячи рублей. Узнав, что груз не прибыл по месту назначения, директор фирмы попытался самостоятельно разыскать работника и имущество, но не смог, поэтому обратился в полицию.

Полицейские установили местонахождение и доставили ранее не судимого жителя областной столицы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

Волжский районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.