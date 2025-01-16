В Волжском районе пьяный водитель врезался в дом соседа

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На автомобиль подозреваемого для обеспечения исполнения приговора будет наложен арест.

В декабре прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району обратился местный житель, который пояснил, что в его дом, расположенный в пгт Смышляевка, въехал сосед на автомобиле.

На место ДТП прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции территориального органа, которые обратили внимание на нервное поведение водителя и исходящий от него резкий запах алкоголя. Мужчину 1967 года рождения отстранили от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0, 42 мг/л., что превышает допустимую норму. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя доставили в отдел полиции.

В ходе проверки полицейские установили, что местный житель ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Будучи подвергнутым наказанию, мужчина должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и, заведомо зная, что правила дорожного движения содержат запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, умышленно нарушил закон. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Возбуждено уголовное дело.