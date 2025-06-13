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В Волжском районе перевернулась машина, пострадали две пенсионерки

13 июня 2025 12:55
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В Волжском районе перевернулась машина, пострадали две пенсионерки

12 июня на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек,1 погиб. 

Одно ДТП в 15:00 час. произошло в Волжском районе. 33-летняя женщина (не имеющая права управления), управляя автомобилем ВАЗ 21060, двигалась по 5 км а/д  «Рождествено-Новинки-Шелехметь» в направлении села Рождествено. В пути следования водитель допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.  Пассажиры отечественного транспорта –  две 71-летние женщины с места ДТП госпитализированы.

Теги: ДТП

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