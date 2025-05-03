В Волжском районе на пожаре пострадал ребенок

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В Волжском районе Самарской области пожар охватил двухквартирный жилой дом. К сожалению, пострадала маленькая девочка, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о возгорании поступило в пятницу, 2 мая, в 15:42. В поселке Спутник на улице Павлоградской вспыхнул жилой дом. Горение распространилось на площади в 200 квадратных метров. Погибших нет. Пострадала 8-летняя девочка, - отметили в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. В 16:43 возгорание локализовали. На месте работали 53 специалиста и 17 единиц техники. Причины пожара устанавливаются, пишет Самара-КП.