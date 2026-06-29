В Волжском районе местная жительница обвиняется в склонении знакомых к потреблению наркотиков

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району окончено предварительное расследование объединенных в одно производство уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч.1 ст. 230 УК РФ, в отношении 52-летней ранее не однократно судимой местной жительницы.

Весной текущего года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков проверяя информацию, полученную от неравнодушных местных жителей, задержали обвиняемую на улице Митрополита Иоанна Снычева и изъяли у нее пакет с веществом растительного происхождения. Выполнять законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования состояния опьянения задержанная отказалась, за что впоследствии суд вынес постановление о назначении ей наказания в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области экспертизой установлено, что изъятое — марихуана общей массой в высушенном состоянии 14,5 гр.

Следователи полиции установили, что обвиняемая приобретала запрещенные вещества путем сбора дикорастущего растения в период его цветения, высушивала, хранила, употребляла и склоняла к употреблению знакомых.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.