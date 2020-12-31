В Волжском районе Лада Гранта врезалась в трактор, а тот еще в одну легковушку

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Авария произошла 30 декабря на км 44 200 автодороги "Самара-Большая Черниговка-до гр. с р. Казахстан".

Водитель 2002 года рождения, управляя автомашиной Лада Гранта, двигаясь со стороны г. Самара в направлении с. Большая Черниговка в условиях снегопада не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с трактором МТЗ ДЭМ121ГР под управлением водителя 1961 года рождения, который двигался в попутном направлении. От удара трактор вынесло на полосу предназначенную для встречного движения, где было совершено столкновение с автомашиной Лада Веста под управлением водителя 1949 года рождения, который двигался со стороны с. Большая Черниговка в направлении г. Самара. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомашины Лада Веста, бригадой скорой помощи доставлен в больницу, госпитализирован, сообщает облМВД.