в центре Самары рухнула стена жилого дома

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В исторической части областной столицы произошло очередное ЧП. В Ленинском районе обрушилась стена жилого дома. Здание находится на Самарской, 147.

— Инцидент произошел вечером в пятницу, 17 марта. В подвале двухэтажного дома частично обрушилась кирпичная стена. Площадь обрушения составляет 15 квадратных метров. Дом в 2021 году признан аварийным. На ЧП работали 37 спасателей, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. Два человека отправились ночевать в пункт временного размещения в администрации Ленинского района, остальные поехали к родственникам, пишет 63.ру.

Фото: облМЧС