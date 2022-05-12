В Тольятти водитель "Приоры" сбил на переходе 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

149

Спустя около трех часов после ДТП в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение водителя скрывшегося с места происшествия.

В Тольятти 12 мая, в 15:55, водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по ул. Л.Яшина, в районе дома 14 проигнорировал запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок, с телесными повреждениями не опасными для жизни, был госпитализирован в лечебное учреждение. Водитель с места происшествия скрылся.

Спустя около трех часов после ДТП в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля и водителя. Им оказался житель Тольятти 1984 года рождения. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, выясняется наличие в его организме запрещённых веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО