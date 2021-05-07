В Тольятти житель Оренбурга задержан с поддельными правами

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Во время несения службы на трассе М-5 «Урал» сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Тольятти остановили автомобиль «Дэу».

В ходе проверки документов, водитель предъявил инспекторам ДПС водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у инспекторов сомнения. Правоохранители изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки.

В ходе технико-криминалистической экспертизы выяснилось, что водительское удостоверение не соответствует предъявляемым требованиям и является поддельным. Водитель – житель Оренбурга 1991 года рождения пояснил сотрудникам полиции, что приобрел документ в сети Интернет.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.