В Тольятти вынесен приговор злостному нарушителю ПДД

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В середине июня текущего года, в ходе несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти на улице Профсоюзов остановили автомобиль иностранного производства. За рулем транспортного средства находился житель Тольятти 1987 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом. После чего водитель был доставлен в отдел полиции, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции установили, что житель Тольятти никогда не получал водительского удостоверения и, ранее, в марте текущего года постановлением мирового судьи Центрального судебного района г. Тольятти, мужчина привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами) - подвергнут административному наказанию в виде ареста на 10 суток.

Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь преступил закон, управляя принадлежащим ему автомобилем.

Центральный районный суд г. Тольятти доказательства, собранные дознанием, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.