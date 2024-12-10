В Тольятти водитель врезался в припаркованные машины

139

ДТП произошло 9 декабря в 17:10 час. в Автозаводском районе Тольятти. Водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, следовал по Приморскому бульвару в сторону Московского проспекта. В пути следования при повороте налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение автомашиной ВАЗ-21074 под управлением мужчины 1997 года рождения, движущейся в попутном направлении, после чего ВАЗ-21074 изменил направление движения, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованные автомобили LADA Granta и LADA Vesta. Пассажиру ВАЗ-21074 - женщине 1997 года рождения назначено амбулаторное лечение.