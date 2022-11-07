В Тольятти водитель врезался в стоящую иномарку, в ней пострадал человек

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6 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 21:35 час. в Автозаводском районе г. Тольятти. 26-летний водитель (с ноября 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 18 раз) находясь за рулем автомобиля «Porsche Cayenne», двигался по ул. Заставной в направлении Южного шоссе. В пути следования, напротив здания № 1А, при перестроении допустил наезд на стоящий справа у бордюра «Renault Logan» под управлением 60-летнего местного жителя, который в последствии госпитализирован с места ДТП.