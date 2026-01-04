В Тольятти столкнулись Форд и квадроцикл

3 января на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 12 человек, погибло - 4.

В Комсомольском районе Тольятти в 21:00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 42-летний мужчина двигался за рулем квадроцикла TGB Blade по улице Железнодорожной со стороны улицы Шлюзовой в направлении проезда Дорофеева. В пути следования, возле дома 8 по улице Железнодорожной, он не выбрал безопасную дистанцию до впереди находящегося транспорта и допустил столкновение с автомобилем Ford Mondeo под управлением 37-летнего мужчины, который остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. Водителю квадроцикла медики после обследования рекомендовали амбулаторное лечение.