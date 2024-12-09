В Тольятти сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя

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8 ноября во время осуществления надзора за дорожным движением в Тольятти, сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на автомашину ВАЗ-2108, которая передвигалась с подозрительно низкой скоростью, и, заметив их, попыталась скрыться в потоке.

После непродолжительной погони сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, водитель которого не спешил сдаваться, а попытался скрыться бегством.

Полицейские задержали мужчину с явными признаками опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0, 571 мг/л., что значительно превышает допустимую норму.

Во время оформления правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, сотрудники полиции выяснили, что правонарушитель управлял не зарегистрированным в установленном порядке транспортным средством без обязательного страхования гражданской ответственности. Кроме того, у мужчины при себе не оказалось водительского удостоверения и документов на автомобиль. По данным фактам полицейскими так же собраны административные материалы.

В настоящее время собранные сотрудниками Госавтоинспекции материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО