В Тольятти полицейские задержали мужчину, объявленного в Федеральный розыск

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Житель Московской области скрывался от суда, несмотря на назначенную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В полицию поступила информация об объявлении судом в Федеральный розыск жителя Московской области, подсудимого по уголовному делу по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Несмотря на то, что судом мужчине 1984 года рождения назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, он уклонился от участия в судебных заседаниях, не появлялся по месту прописки и месту жительства, не отвечал на телефонные звонки.

Полицейские распространили ориентировку с приметами разыскиваемого среди личного состава, направили в организации правоохранительной направленности.

Оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступила информация, что злоумышленник может находиться на их обслуживаемой территории. Полицейские установили круг общения и родственные связи разыскиваемого, организовали засадные мероприятия и задержали мужчину на одной из улиц города.

В настоящее время мужчина передан инициаторам розыска.