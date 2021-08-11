В Тольятти перевернулась скорая помощь, двое медиков пострадали

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В Тольятти перевернулся автомобиль скорой помощи, пострадали двое медиков. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду, 11 августа, на пересечении улиц Карла Маркса и Горького. По имеющимся данным, скорая помощь ехала с выключенными мигалкой и звуковыми сигналами. На перекрестке скорая столкнулась с легковушкой Mitsubishi Lancer, после чего поврежденные машины задели еще и третий автомобиль.

Известно, что пострадали два медика, которые ехали в скорой помощи. Им сейчас оказывают помощь.

На месте работают полицейские, которые выясняют причины произошедшего.