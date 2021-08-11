В Тольятти перевернулась скорая помощь, двое медиков пострадали

Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов
Для российских покупателей даже пальмовое масло оказалось слишком дорогим.
Производители начали менять рецепты конфет, чтобы компенсировать рост цен
В этом году, 2 октября, Самарская историческая мечеть будет праздновать 130-летие со дня открытия.
Ход работ по реконструкции исторической мечети в Самаре проинспектировал губернатор Дмитрий Азаров
Проект исследует феномен зарождения и бытования классической музыкальной культуры в новом промышленном городе России.
В августе состоится летняя открытая сессия молодежного симфонического оркестра Поволжья
В Самаре заболели 173 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Консультативный прием провели: кардиолог Клиник СамГМУ,  ангиохирург  больницы Середавина, эндокринолог Самарской горбольницы № 4.
Жителей Похвистневского района посетила  мильтидисциплинарная бригада врачей-специалистов
В Самарской области разработали более 20 новых услуг для организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Предпринимателям региона оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх
Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
0.09
EUR 86.36
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится экспресс-экскурсия «Древности Самарского края»
Сотрудники УФСИН СО приняли участие во встрече с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти перевернулась скорая помощь, двое медиков пострадали

11 августа 2021 13:57
127
В Тольятти перевернулась скорая помощь, двое медиков пострадали

В Тольятти перевернулся автомобиль скорой помощи, пострадали двое медиков. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду, 11 августа, на пересечении улиц Карла Маркса и Горького. По имеющимся данным, скорая помощь ехала с выключенными мигалкой и звуковыми сигналами. На перекрестке скорая столкнулась с легковушкой Mitsubishi Lancer, после чего поврежденные машины задели еще и третий автомобиль.

Известно, что пострадали два медика, которые ехали в скорой помощи. Им сейчас оказывают помощь.

На месте работают полицейские, которые выясняют причины произошедшего.

 

Теги: ДТП скорая скорая помощь

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на Московском шоссе «скорая» столкнулась с иномаркой
01 июля 2021, 13:21
В Самаре на Московском шоссе «скорая» столкнулась с иномаркой
Напротив «Империала» водитель Hyundai, не убедившись в безопасности маневра, начал разворачиваться. Происшествия
668
В Самарской области человек погиб в ДТП со скорой
28 июня 2021, 10:11
В Самарской области человек погиб в ДТП со скорой
Число пострадавших возросло до шести. Происшествия
3132
В настоящее время на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД.
27 июня 2021, 22:52
Дополнение к ДТП с участием скорой помощи в Самарской области
В настоящее время на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД. Происшествия
3464
В центре внимания
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
11 августа 2021  13:52
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
134
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
11 августа 2021  13:35
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
156
Еще 451 жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
11 августа 2021  13:18
Еще 451 жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
156
В Самарской области предпринимателям оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
11 августа 2021  12:24
В Самарской области предпринимателям оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
160
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
10 августа 2021  13:53
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
689
Весь список