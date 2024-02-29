В Тольятти пенсионерка не стала жертвой мошенников благодаря агенту по недвижимости

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По традиции в Управление МВД России по г. Тольятти по инициативе Общественного совета, в рамках акции «Им благодарна полиция» сотрудники органов внутренних дел приглашают тольяттинцев, которые оказали помощь полицейским в предотвращении и раскрытии преступлений и правонарушений.

В рамках акции, проводимой уже не первый год, за активную гражданскую позицию и оказание помощи в предотвращении преступления, начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета территориального органа Владимир Гусев вручили благодарственную грамоту Марине Плугатырь.

В конце декабря прошлого года в одно из агентств недвижимости пришла местная жительница 1957 года рождения, которой срочно нужно было продать квартиру.

Сотрудница организации – Марина Геннадьевна, увидев взволнованную женщину, стала расспрашивать, для чего ей срочно нужно продать квартиру и для чего ей нужна такая сумма и, услышав ответ, сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники. Марина Геннадьевна, согласно алгоритму, разработанному совместно с сотрудниками полиции для реагирования в подобных ситуациях, поставила в известность сотрудников органов внутренних дел. Прибывшие на место полицейские разъяснили доверчивой пенсионерке, что та чуть не стала жертвой обмана.

Так, благодаря активной гражданской позиции и грамотным действиям агента по недвижимости удалось предотвратить хищение крупной денежной суммы от продажи квартиры.

Вручая благодарность Хейрулла Ахмедханов отметил: «Тольятти - наш общий дом. Каждый из нас по мере своих сил и возможностей должен стараться сделать его безопасным. Можно сказать с уверенностью, что, благодаря таким людям, наш город будет процветать, а люди в нем будут жить спокойно и счастливо».