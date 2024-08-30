В Тольятти маргиналы напали на сотрудников «скорой помощи»

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ЧП в Тольятти уже взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Видео с нападением на врачей «скорой» сначала появилось в соцсетях. Двое нетрезвых граждан вызвали «скорую» третьему – на видео видно, что он лежит без чувств и изо рта идет кровь. Когда медики прибыли, пьяницам что-то не понравилось, и они напали на медбригаду. Однако одному из сотрудников «скорой» удалось их эффективно «успокоить». Потасовка происходила у тольяттинского круглосуточного магазина на Рябиновом бульваре.

По факту нападения на медиков в СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Как сообщает Информцентр Следственного комитета РФ, глава СК России Александр Бастрыкин поручил врио руководителя самарского СУ СКР Максиму Козлову доложить о расследовании данного уголовного дела, пишет Обоз.инфо.