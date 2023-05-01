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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти легковушка врезалась в мотороллер

1 мая 2023 11:58
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В Тольятти легковушка врезалась в мотороллер

30 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в Тольятти. В 10:00 час. 32-летний водитель, управляя а/м «LADA Vesta» двигался по Лесопарковому шоссе со стороны ул. Комзина в направлении ул. Спортивной. В пути следования, в районе д. 55 по Лесопарковому шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с мотороллером «WY170T3RZR» под управлением мужчины 1967 года рождения, который двигался в попутном направлении.  Водителю двухколесного транспортного средства после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.

В отношении водителя автомобиля сотрудниками Госавтоинспекции вынесены определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Теги: ДТП

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