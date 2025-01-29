В Тольятти ищут воровку, укравшую чужую банковскую карту

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Если вы располагаете сведениями о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщите информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482) 93-47-53, 8(927)796-77-55 или 102.

В конце декабря прошлого года в отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что потеряла банковскую карту и обнаружила это после того, как ей пришло уведомление о списании денежных средств.

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета заявительницы, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из местных магазинов. Прибыв по адресу, полицейские опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия предполагаемой злоумышленницы.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ УМВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейскими разыскивается женщина славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Была одета в куртку фиолетового цвета, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета, шапку бежевого цвета.

Если вы располагаете сведениями о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщите информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482) 93-47-53, 8(927)796-77-55 или 102.

Фото предполагаемой злоумышленницы от облМВД