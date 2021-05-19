В Тольятти автомобилистка сбила мальчика-велосипедиста

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18 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 18:55 в Тольятти. Женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигалась по жилой зоне со стороны ул. Ярославской в направлении ул. Матросова. В пути следования, в районе д. № 85 по ул. Чайкиной, допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2005 года рождения, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по линии тротуара. В результате ДТП пострадал мальчик-велосипедист, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.