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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе огонь охватил 400 квадратных метров

4 июня 2025 12:29
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Сызранском районе огонь охватил 400 квадратных метров

Огнеборцы ликвидировали возгорание мусора.

3 июня в 19:12 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Усинское горит мусор.
К месту вызова незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 и коллеги из пожарно-спасательных частей №№ 114, 173 Отряда № 37.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит свалка мусора на площади 400 квадратных метров.
Всего было задействованы 3 единицы пожарной техники, работали 9 человек личного состава. На тушение поданы 3 ствола «Б».
В 20:18 пожар был локализован, в 00:20 – объявлена ликвидация открытого горения, в 01:24 – пожар полностью потушен.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

Теги: Пожар

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