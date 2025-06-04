В Сызранском районе огонь охватил 400 квадратных метров

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Огнеборцы ликвидировали возгорание мусора.



3 июня в 19:12 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Усинское горит мусор.

К месту вызова незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 и коллеги из пожарно-спасательных частей №№ 114, 173 Отряда № 37.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит свалка мусора на площади 400 квадратных метров.

Всего было задействованы 3 единицы пожарной техники, работали 9 человек личного состава. На тушение поданы 3 ствола «Б».

В 20:18 пожар был локализован, в 00:20 – объявлена ликвидация открытого горения, в 01:24 – пожар полностью потушен.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"