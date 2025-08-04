В Сызрани на дороге загорелась «Лада Веста»

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Легковой автомобиль «Лада Веста» вспыхнул на улице Интернациональной в Сызрани. Это произошло в понедельник, 4 августа.

ЧП случилось около полудня в районе промышленного рынка, рядом с автобусной остановкой. По предварительной информации, легковушка начала гореть во время движения. Водитель остановился и предпринял попытки потушить авто. На фото можно заметить несколько огнетушителей, которые лежат рядом с легковушкой.

Вероятно, что возгорание случилось в подкапотном пространстве. На место случившегося прибыли огнеборцы и сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших пока не поступала. Движение на месте возгорания затруднено, пишет КТВ-Луч.