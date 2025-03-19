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В Ставропольском районе спасли двух рыбаков провалившихся под лед

19 марта 2025 22:06
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Им удалось самостоятельно выбраться из промоины. Двигаться дальше по тонкому льду было опасно.

19 марта спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти оказывали помощь на акватории реки Волга двум провалившемся под лед рыбакам в Ставропольском районе напротив поселка Луначарского.

Мужчины возвращались с рыбалки и в 200 метрах от берега провалились под лед. Им удалось самостоятельно выбраться из промоины. Двигаться дальше по тонкому льду было опасно.

Для оказания помощи рыбакам от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север».

Рыбаков подняли на борт спасательного судна, доставили до берега и передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО. 

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

Теги: Волга Тольятти

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