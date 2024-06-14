Я нашел ошибку
Главные новости:
Неправильное лечение ожогов может усугубить воспалительный процесс.
Врач дерматолог рассказала об ошибках лечения солнечных ожогов
За превышение должностных полномочий.
Бывший руководитель департамента городского хозяйства Тольятти предстанет перед судом
Обошлось без пострадавших.
В Самаре на проспекте Кирова на ходу загорелся пассажирский автобус
Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.
Тольятти получит дополнительные средства на закупку новых автобусов и ремонт дорог
Этот объект станет важной составляющей международного транспортного маршрута в Западный Китай.
Вячеслав Федорищев провел выездное совещание по подготовке к вводу моста через Волгу и трассы «Обход Тольятти»
Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов героев России Сергея Гринина и Евгения Карпенко на Аллее Славы в войсковой части.
В Тольятти Вячеслав Федорищев осмотрел войсковую часть,где пообщался с бойцами
Врио губернатора, общаясь с сотрудниками АВТОВАЗа, попросил их по существу рассказать, что нужно улучшить в городе в первую очередь.
Вопросы развития Тольятти Вячеслав Федорищев обсудил с сотрудниками АВТОВАЗа
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли на станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для нужд самарских медучреждений.
Во Всемирный день донора волонтёры «Единой России» пополнили областной банк крови
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
-0.81
EUR 94.83
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел выездное совещание по подготовке к вводу моста через Волгу и трассы «Обход Тольятти»

14 июня 2024 22:12
127
Этот объект станет важной составляющей международного транспортного маршрута в Западный Китай.

В пятницу, 14 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в Тольятти оценил ход строительства моста через Волгу и трассы «Обход Тольятти». Этот объект станет важной составляющей международного транспортного маршрута в Западный Китай.

Дорога «Обход Тольятти» включает в себя 39 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу, и 3 транспортных развязки. В настоящее время на всем протяжении трассы уже уложен асфальт, завершается монтаж барьерных ограждений, шумозащитных экранов, установка мачт освещения. Руководитель команды управления проектом «Тольятти» АО «Дороги и Мосты» Дмитрий Кондаков отметил, что впереди – сдача и приемка объекта.

Врио губернатора поинтересовался, есть ли замечания к подрядчику со стороны Ростехнадзора. «По итогам предварительных проверок мы выдавали замечания. Еще 44 замечания в работе», – доложил руководителю региона представитель ведомства. В настоящий момент проходит итоговая проверка.

«Все замечания, которые были выданы ранее, необходимо проверить, устранены они или нет. Если системно не устранены, тогда итоговая проверка может задержаться. Мы не будем подгонять ввод объекта, пока не устранят все замечания, – заявил Вячеслав Федорищев. – Технологическая безопасность превыше всего. Жизнеобеспечение этого инфраструктурного объекта, очень важного, стратегического, очень дорогого – в первую очередь».

На всех этапах строительства объекта протяженностью 99,3 км задействовано 12 плавсредств, 299 единиц техники и полторы тысячи человек. «Сроки, какие сейчас есть, они выглядит сжатыми. Компания работает профессионально. Все службы привлечены для того, чтобы содействовать друг другу. Я вас прошу максимально настройтесь на устранение замечаний», – обратился Вячеслав Федорищев к руководителю команды управления проектом. «Мы на это настроены», – ответил Дмитрий Кондаков.

На мосту будут четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Новая трасса и мост через Волгу в составе международного транспортного маршрута в Западный Китай имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Волга Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За превышение должностных полномочий.
14 июня 2024, 23:04
Бывший руководитель департамента городского хозяйства Тольятти предстанет перед судом
За превышение должностных полномочий. Закон
27
Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.
14 июня 2024, 22:29
Тольятти получит дополнительные средства на закупку новых автобусов и ремонт дорог
Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов. Транспорт
108
17 мая 2021, 20:36
На всех этапах обхода Тольятти с мостом через Волгу  приступили к устройству слоев дорожной одежды
Реализация концессионного соглашения строительства обхода города Тольятти с мостом через Волгу идет с опережением графика. Благоустройство
1557
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
14 июня 2024  11:57
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
364
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
668
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
14 июня 2024  11:24
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
416
Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ.
13 июня 2024  22:32
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия
589
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
1069
Весь список