Вячеслав Федорищев провел выездное совещание по подготовке к вводу моста через Волгу и трассы «Обход Тольятти»

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В пятницу, 14 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки в Тольятти оценил ход строительства моста через Волгу и трассы «Обход Тольятти». Этот объект станет важной составляющей международного транспортного маршрута в Западный Китай.

Дорога «Обход Тольятти» включает в себя 39 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу, и 3 транспортных развязки. В настоящее время на всем протяжении трассы уже уложен асфальт, завершается монтаж барьерных ограждений, шумозащитных экранов, установка мачт освещения. Руководитель команды управления проектом «Тольятти» АО «Дороги и Мосты» Дмитрий Кондаков отметил, что впереди – сдача и приемка объекта.

Врио губернатора поинтересовался, есть ли замечания к подрядчику со стороны Ростехнадзора. «По итогам предварительных проверок мы выдавали замечания. Еще 44 замечания в работе», – доложил руководителю региона представитель ведомства. В настоящий момент проходит итоговая проверка.

«Все замечания, которые были выданы ранее, необходимо проверить, устранены они или нет. Если системно не устранены, тогда итоговая проверка может задержаться. Мы не будем подгонять ввод объекта, пока не устранят все замечания, – заявил Вячеслав Федорищев. – Технологическая безопасность превыше всего. Жизнеобеспечение этого инфраструктурного объекта, очень важного, стратегического, очень дорогого – в первую очередь».

На всех этапах строительства объекта протяженностью 99,3 км задействовано 12 плавсредств, 299 единиц техники и полторы тысячи человек. «Сроки, какие сейчас есть, они выглядит сжатыми. Компания работает профессионально. Все службы привлечены для того, чтобы содействовать друг другу. Я вас прошу максимально настройтесь на устранение замечаний», – обратился Вячеслав Федорищев к руководителю команды управления проектом. «Мы на это настроены», – ответил Дмитрий Кондаков.

На мосту будут четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Новая трасса и мост через Волгу в составе международного транспортного маршрута в Западный Китай имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.

Фото: Андрей Савельев