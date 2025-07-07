В Ставропольском районе перевернулась машина, погиб водитель

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6 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 11 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 05:40 час в Ставропольском районе. 26-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по автодороге «Ташелка-Тольятти-Димитовград» в направлении трассы «Тольятти-Ташелка». В пути следования на перекрестке указанных выше автодорог он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и совершил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием. 26-летний мужчина погиб.