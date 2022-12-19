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В сложных погодных условия сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказывают помощь участникам дорожного движения

19 декабря 2022 12:45
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В сложных погодных условия сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказывают помощь участникам дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области не только следят за безопасностью на дорогах, но и оказывают помощь участникам дорожного движения. Так, вчера в Новокуйбышевске дорожный полицейский в течение получаса помог попавшим в ледяной плен водителю и пешеходам.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Промышленной, врио заместителя начальника ОГИБДД О МВД России по г. Новокуйбышевску капитан полиции Сергей Пыршев заметил стоявший на проезжей части грузовой автомобиль. Водитель пояснил, что он не может проехать в гору из-за наледи на дороге, опасаясь задеть другие машины. Капитан полиции организовал объезд попутного и встречного транспорта, чтобы водитель смог проехать.

Буквально через полчаса на федеральной автодороге "Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград" в районе "Красноармейского кольца" Сергей Александрович заметил женщину с ребенком, которым было тяжело идти по заледенелой дороге. Капитан полиции помог женщине донести тяжелую сумку и проводил пешеходов до остановки общественного транспорта.

«Это же абсолютно естественно – оказывать помощь друг другу. Если есть возможность помочь человеку, почему бы это не сделать!», - отмечает капитан полиции.

В сложных погодных условиях или непредвиденных дорожных ситуациях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

Теги: БДД

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