В сельском поселении Подстепки горел склад на площади 250 кв. метров

5 июня в 16:01 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Подстепки.
По прибытии было установлено, что горит склад на площади 250 квадратных метров.
Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
Оперативно на борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б», сформированы 3 звена газодымозащитной службы.
В 17:25 была объявлена локализация пожара, в 17:59 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 20:13 зафиксирована ликвидация последствий пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.