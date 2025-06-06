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В сельском поселении Подстепки горел склад на площади 250 кв. метров

6 июня 2025 12:49
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В сельском поселении Подстепки горел склад на площади 250 кв. метров

5 июня в 16:01 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Подстепки.

По прибытии было установлено, что горит склад на площади 250 квадратных метров.
Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
Оперативно на борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б», сформированы 3 звена газодымозащитной службы.
В 17:25 была объявлена локализация пожара, в 17:59 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 20:13 зафиксирована ликвидация последствий пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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