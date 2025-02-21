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В Самарской области произошло ДТП с участием внедорожника

21 февраля 2025 13:57
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В Самарской области произошло ДТП с участием внедорожника

Сегодня, 21 февраля, в 08:40 на 32 км а/д «Подъезд к г. Оренбург» водитель 1984 года рождения,  управляя  внедорожником TANK,  двигался со стороны а/д «Р-229» в сторону п. Рощинский. В пути следования допустил выезд на полосу встречного движения, где это запрещено, и столкновение а/м HAVAL , под управлением водителя 1984 года рождения.  

 Водитель кроссовера с травмой головы и ноги доставлен в больницу.

Госавтоинспекторы, получив информацию об аварии, прибыли на место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили участников ДТП и очевидцев, зафиксировали обстановку, провели иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Теги: ДТП

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