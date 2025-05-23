В Самарскую область снова нагрянут заморозки

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По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» объявлен оранжевый уровень опасности.

В ночные часы 24 - 26 мая 2025 года местами в Самарской области ожидаются заморозки 0, -1°С.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «112».