В Самарскую область снова нагрянут заморозки

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» объявлен оранжевый уровень опасности.
В ночные часы 24 - 26 мая 2025 года местами в Самарской области ожидаются заморозки 0, -1°С.
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «112».