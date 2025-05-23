Я нашел ошибку
Главные новости:
Росприроднадзор займется выявлением неплательщиков экосбора
Росприроднадзор займется выявлением неплательщиков экосбора
В СОУНБ пройдет лекция "Почему мы застреваем в прошлом"
В СОУНБ пройдет лекция "Почему мы застреваем в прошлом"
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
Самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
В Самарской области продолжается приём заявок на областной военно-исторический лагерь «Страна Героев» 2025
В Самарской области продолжается приём заявок на областной военно-исторический лагерь «Страна Героев» 2025
Владимир Путин наградил самарского космонавта Кононенко
Путин наградил самарского космонавта Кононенко
В Самаре стартовал 11-й сезон "Том Сойер Феста"
В Самаре стартовал 11-й сезон "Том Сойер Феста"
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.74
-0.01
EUR 90.2
-1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарскую область снова нагрянут заморозки

23 мая 2025 11:54
85
В Самарскую область снова нагрянут заморозки

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» объявлен оранжевый уровень опасности.
В ночные часы 24 - 26 мая 2025 года местами в Самарской области ожидаются заморозки 0, -1°С.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «112».

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
23 мая 2025, 11:51
Самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
В случае обнаружении БВС, жителям Самарского региона, необходимо немедленно сообщить по единому номеру «112». Происшествия
11
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
23 мая 2025, 11:20
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
Самарская область входит в первую десятку субъектов страны по числу производителей беспилотных авиационных систем. Экономика
72
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025, 12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
Такая погода сохранится до вечера.  Происшествия
268
В центре внимания
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
23 мая 2025  11:57
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
71
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
23 мая 2025  11:54
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
83
самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
23 мая 2025  11:51
Самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
76
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
23 мая 2025  11:20
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
111
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025  12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
274
Весь список