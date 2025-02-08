В Самарской области вынесен приговор водителю, скрывшемуся с места ДТП

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У жителя Новокуйбышевска после задержания Госавтоинспекцией суд конфисковал в доход государства автомобиль Chery Tiggo 4 Pro.

Летом прошлого года сотрудникам Госавтоинспекции ОМВД России по городу Новокуйбышевску в ночное время поступило сообщение о ДТП возле одного из сетевых магазинов на проспекте Победы. Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу, убедились, что в столкновении никто не пострадал, опросили очевидцев. С их слов передали в дежурную часть ориентировку на розыск скрывшегося виновника ДТП – водителя, управляющего а/м Chery Tiggo 4 Pro без государственного регистрационного номера, возможно в нетрезвом состоянии.

Спустя непродолжительное время сотрудники Госавтоинспекции задержали разыскиваемого в одном из ближайших к месту происшествия дворов.

Госавтоинспекторы отстранили задержанного от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Житель Самарской области отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину 1979 года рождения доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что задержанный в мае 2023 года, на основании постановления мирового судьи г. Волгореченск Костромской области, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1,5 года.

Со слов водителя, соответствующих выводов он не сделал, водительское удостоверение не сдал, но оплатил штраф, а вечером перед задержанием, зная, что это запрещено, выпил и решил покататься по ночным дорогам. Став виновником ДТП, испугался и решил спрятаться в ближайших дворах, где его оперативно задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Уголовное дело расследовано и направлено в суд.

При этом арест, наложенный в ходе следствия для обеспечения исполнения приговора, отец малолетнего ребенка не обжаловал, право собственности на данный автомобиль и факт использования автомобиля им не оспаривался, каких-либо сведений о том, что данный автомобиль является основным источником средств к существованию либо жизненно необходим для него не представил.

Водителю определено наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей в доход государства. Кроме того, преступник лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства.