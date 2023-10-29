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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими

29 октября 2023 13:03
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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими

Сегодня, примерно в 01:45 на 1 км автодороги "Автомагистраль центральная", несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем "Лада" не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде земляной насыпи. В результате ДТП водитель и 1 пассажир скончались на месте, трое других пассажиров госпитализированы для оказания медицинской помощи.

По данному факту сотрудниками следственного отдела по городу Новокуйбышевску следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время сотрудники ведомства осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают виновных лиц, пишет СУ СК.

Теги: ДТП

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