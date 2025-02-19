В Самарской области в ДТП погиб мужчина, второй — попал в больницу

153

Смертельное ДТП произошло в Сызранском районе утром 19 февраля. На 11 км автодороги «Урал-Сызрань-1» в 07:35 столкнулись два легковых автомобиля, Renault Sandero и Volkswagen Polo.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, и детали аварии не известны.

Однако представители ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что в результате столкновения погиб на месте 65-летний водитель Renault Sandero. 48-летний мужчина, сидевший за рулем второго авто, с травмами доставлен в больницу, пишет Обоз.инфо.

Фото облМВД.