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В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль

30 ноября 2024 12:56
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В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль

В ночное время во время несения службы в Кировском районе Самары для проверки документов сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль ВАЗ 21099.

Во время административной процедуры полицейские выявили у водителя, не имеющего водительского удостоверения, явные признаки опьянения, отстранили его от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Житель Самарской области от выполнения законных требований сотрудников полиции отказался. Для дальнейшего разбирательства безработного ранее судимого за грубое нарушение ПДД РФ мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что ранее приговором Мелекесского районного суда Ульяновской области задержанный признан виновным в грубом нарушении ПДД РФ и подвергнут наказанию в виде обязательных работ сроком 400 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 11 месяцев. Однако, правонарушитель должных выводов не сделал и вновь нарушил закон: сел за руль автомобиля, находясь в состоянии опьянения, имея судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ.

Возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ, уголовное дело отделом дознания Отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре расследовано и направлено в суд.

Арест, наложенный на автомобиль, в ходе дознания для обеспечения исполнения приговора, нарушитель ПДД РФ не обжаловал, право собственности на транспортное средство и факт использования им не оспаривался.

Кировский районный суд г. Самары доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде принудительных работ на срок один год с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Кроме того, преступник лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5,5 лет. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Теги: БДД

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