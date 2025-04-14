В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь автомобилистке с отлетевшим колесом

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Полицейские помогли водителю закрепить отлетевшее колесо и убедились, что ее безопасности ничего не угрожает.

На 21-м километре автодороги Р-229 «Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан» инспекторы отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции Волжского района старшие лейтенанты Олег Телегин и Владимир Иванов направлялись на маршрут патрулирования.

Во время движения они обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль, возле которого находилась растерянная женщина-водитель. Подъехав к ней полицейские выяснили, что у автомобиля во время движения отлетело одно из колес.

Сотрудники полиции оценили ситуацию и предложили свою помощь водителю. Олег Телегин и Владимир Иванов провели первичный осмотр транспортного средства, чтобы убедиться в отсутствии других технических неисправностей, которые могли бы представлять угрозу для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

После этого инспекторы помогли женщине закрепись отлетевшее колесо, и убедившись, что ее безопасности ничего не угрожает, пожелали хорошего пути и последовали на маршрут патрулирования.