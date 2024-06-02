В Самарской области продолжается период цветения тополей: граждан предупреждают о пожароопасности

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В Самарской области продолжается период цветения тополей. Улицы населенных пунктов заполняет «белый снег», который не только добавляет проблем людям со склонностью к аллергическим реакциям, но и является пожароопасным фактором.

Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Он скапливается на тротуарах, во дворах, возле сараев, гаражей, под транспортными средствами и повышает риск возникновения пожаров. Загоревшийся и вовремя не потушенный пух может поджечь дом или дачу.

Чтобы тополиный пух не стал источником пожара, придерживайся простых правил:

не поджигайте тополиный пух;

пресекайте игры детей, связанные с поджиганием пуха;

не бросайте непотушенные окурки и спички на улице;

очищайте придомовую территорию от скопления пуха, облейте его водой;

установите на участке бочки с водой, ящики с песком и огнетушитель;

при сварочных работах на улице убедитесь, что рядом нет скоплений пуха.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните на телефон службы спасения «01», с мобильного - «101», «112».