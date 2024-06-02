В Самарской области продолжается период цветения тополей: граждан предупреждают о пожароопасности

В Самарской области продолжается период цветения тополей. Улицы населенных пунктов заполняет «белый снег», который не только добавляет проблем людям со склонностью к аллергическим реакциям, но и является пожароопасным фактором.
Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Он скапливается на тротуарах, во дворах, возле сараев, гаражей, под транспортными средствами и повышает риск возникновения пожаров. Загоревшийся и вовремя не потушенный пух может поджечь дом или дачу.
Чтобы тополиный пух не стал источником пожара, придерживайся простых правил:
не поджигайте тополиный пух;
пресекайте игры детей, связанные с поджиганием пуха;
не бросайте непотушенные окурки и спички на улице;
очищайте придомовую территорию от скопления пуха, облейте его водой;
установите на участке бочки с водой, ящики с песком и огнетушитель;
при сварочных работах на улице убедитесь, что рядом нет скоплений пуха.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните на телефон службы спасения «01», с мобильного - «101», «112».