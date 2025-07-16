В Самарской области пресекли взяточничество при выполнении строительно-монтажных работ

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В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области выявлена и пресечена противоправная деятельность должностного лица из числа руководителей некоммерческой организации, причастной к незаконному получению денежных средств за покровительство при осуществлении контроля в рамках заключенных договоров на выполнение строительно-монтажных работ домов блокированной застройки в муниципальных образованиях Самарской области в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

На основании переданных материалов в апреле 2025 года СУ СК России Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 204 УК РФ.

В рамках указанного уголовного дела следственными органами при оперативном сопровождении УФСБ осуществляется сбор доказательной базы, направленной на выявление других эпизодов противоправной деятельности, а также иных причастных лиц.

09 июля 2025 года подозреваемой дополнительно предъявлено обвинение по

п. «а», ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». В настоящее время следственные действия продолжаются.