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В Самарской области подведены итоги этапа оперативно-профилактической операции «Пангея»

22 июля 2022 11:22
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В Самарской области подведены итоги этапа оперативно-профилактической операции «Пангея»

Оперативно-профилактическое мероприятие на территории Самарской области проведено в июне текущего года  и направлено на  пресечение незаконного оборота незарегистрированных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий, сбор сведений о наиболее распространённых и новых способах совершения преступлений, обусловленных, в том числе, пандемией коронавируса, выявление криминальных фармацевтических виртуальных сетей и закрытие сайтов, вовлеченных в незаконный бизнес, установление недобросовестных производителей и распространителей медицинской продукции, осуществление уголовного преследования в отношении лиц, причастных к данной преступной деятельности, информирование граждан о возможных опасных последствиях приобретения лекарственных средств и медицинских изделий в сети Интернет.

В мероприятиях принимали участие сотрудники  территориального подразделения НЦБ Интерпола МВД России, Бюро специальных технических мероприятий, Управления  экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков  совместно с представителями  Самарской таможни и территориального подразделения Росздравнадзора по Самарской области.

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники самарской полиции  выявили двенадцать Интернет-ресурсов, незаконно реализующих стероиды различных категорий, запрещенных на территории Российской Федерации, гормоны роста, жиросжигатели. Полицейские установили  их названия, адреса, получили информацию о провайдерах и регистраторах данных ресурсов, их возможное местонахождение. По материалам проверки материалы будут направлены в Роскомнадзор для блокировки интернет-ресурсов.

В рамках проведения ОПМ «Пангея» сотрудники полиции выявили и пресекли пять фактов сбыта физическими лицами сильнодействующих веществ, один факт незаконного образования юридического лица, основной вид деятельности которого связан с оборотом лекарственных средств. По материалам собранным полицейскими,  возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». По выявленному сотрудниками полиции факту наличия в международном почтовом отправлении сильнодействующего вещества в настоящее время проводится проверка, предусмотренная ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах нарушения законодательства Российской Федерации можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

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