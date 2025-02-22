В Самарской области осужден водитель, по вине которого в аварии погибло 4 человека

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Приговором Кошкинского районного суда житель г. Самары признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Судом установлено, что 16.12.2023 мужчина, управляя внедорожником Jeep Grand Cherokee, двигаясь по дороге Борми­­–Кошки–Погрузная, на территории Кошкинского района Самарской области в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Renault Sandero.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое пассажиров встречного автомобиля от полученных травм скончались, пассажир автомобиля Jeep Grand Charokee получил тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом позиции прокурора назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.