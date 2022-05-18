В Самарской области на ЖД-перегоне нашли гранату

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Сегодня, 18 мая в 10:35 в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте от дежурной по станции Южного парка поступило сообщение о том, что на перегоне ст. Сызрань-город – ст. Сызрань-1на 2 четном пути на железнодорожных путях обнаружен подозрительный предмет.

Незамедлительно на место происшествия прибыли экстренные службы, следственно-оперативная группа и кинолог с собакой. Место происшествия было оцеплено, остановлено движение грузовых и пассажирских поездов.

В ходе осмотра места происшествия, служебная собака по кличке «Гордон» обозначила, что обнаруженный предмет опасности не представляет. Им оказалась учебная страйкбольная граната.

На данный момент угрозы жизни и здоровью граждан не чего не представляет, движение поездов восстановлено.